Phó trưởng Công an phường bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Phó trưởng Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa bị chém trọng thương.

Ngày 12/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa đang điều tra để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Văn Sáu (41 tuổi, trú phố Son Toản, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa). Trước đó, hơn 8h ngày 3/12, Công an phường An Hưng nhận được thông tin Nguyễn Văn Sáu cầm 2 con dao đứng trước nhà ông N.V.O. (hàng xóm) để chửi bới. Nhận được tin báo, Trung tá N.M.Th. - Phó trưởng Công an phường An Hưng và 2 cán bộ đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Trong lúc thuyết phục, yêu cầu Sáu chấm dứt hành vi chửi bới và buông dao đang cầm trên tay thì bất ngờ Trung tá Th. bị Sáu lao tới chém vào vùng tay và đầu. Nguyễn Văn Sáu sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Th. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe đã dần ổn định.