'Phố Trong Làng': Cách tỏ tình của 'soái ca' công an khiến crush auto đổ

Trong tập 16 Phố Trong Làng, chuyện tình của trung úy Đông và cô bán quạt Hải nhận được cái kết ngọt ngào. Đông đã nhờ sự giúp sức của những đứa trẻ trong làng để thực hiện kế hoạch tỏ tình với "crush".

Theo đó Đông giả vờ bị đuối nước và nhờ gọi điện thoại báo Hải. Vừa mếu máo chạy ngay đến chỗ Đông thì Hải ngờ ngợ anh giở trò lừa mình nên định bỏ đi.