Phó Thủ tướng yêu cầu giảm thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến bay dịp cao điểm Tết

Báo cáo Phó Thủ tướng, Tổng giám đốc Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cho biết, đến nay hoạt động bay nội địa đã bắt đầu được khôi phục, đạt khoảng 50-60% so với thời kỳ trước dịch. Tổng lượng hành khách ước đạt 3,9 triệu hành khách, hàng hoá đạt 100 ngàn tấn.

Trong dịp Tết âm lịch, dự báo một số cảng hàng không có tần suất khai thác cao. Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác bình quân 450 lượt chuyến/ ngày với lượng hành khách dự kiến 45.000 người. Cảng hàng không Nội Bài, dự kiến khai thác 300 lượt chuyến/ ngày với khoảng 35.000 hành khách. Các cảng hàng không còn lại dự kiến khai thác từ 550 -750 chuyến mỗi ngày.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài báo cáo Phó Thủ tướng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp cao điểm Tết

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, các hãng hàng không đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát an ninh an toàn cho hành khách. Tăng cường kiểm soát khu bay, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện.