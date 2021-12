Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm đối tượng bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong

Your browser does not support the audio element.

Ngày 30/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.