Phó Thủ tướng: Tính toán lại chi phí đầu tư vành đai 3 TPHCM

Sáng 29/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn công tác của các bộ, ngành làm việc với một số địa phương về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường vành đai 3, vành đai 4 của TPHCM.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, địa phương đều thống nhất, dự án đường vành đai 3, vành đai 4 của TPHCM có tầm quan trọng quốc gia, liên quan tới sự phát triển của nhiều tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, tuy nhiên, tiến độ các dự án này còn chậm do nhiều nguyên nhân.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về dự án, Phó Thủ tướng chỉ rõ nhiều vấn đề còn tồn tại đối với 2 dự án này, đặc biệt là khâu tính toán chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng. Với khoảng 83.000 tỷ tổng mức đầu tư cho khoảng 80 km đường, dự án đường vành đai 3 của TPHCM có mức đầu tư cho 1 km đường cao hơn nhiều so với các tuyến cao tốc trên cả nước.

"Với khoảng 83.000 tỷ xây dựng hơn 80 km đường cao tốc, như vậy bình quân 1.000 tỷ/km đường. Chi phí giải phóng mặt bằng tính riêng 15 km đường tại Bình Dương là 22.000 tỷ, 6,8 km tại Long An là 5.000 tỷ. Nếu không tính toán cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc dự trù, và chủ trương", Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Đường Vành đai 3 TPHCM mới đưa vào khai thác 1 đoạn dài 16,3km là đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (Ảnh: Nguyễn Quang).

Các địa phương cần rà soát lại chi phí