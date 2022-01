Phó Thủ tướng Thường trực thăm lực lượng tuyến đầu bảo đảm ATGT

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương, đánh giá cao thành tích của lực lượng CSGT trong năm 2021, trong đó nổi bật là đã làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí; tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội.

Năm 2022 khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, bắt đầu mở lại các đường bay quốc tế, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, càng phải có quyết tâm cao hơn, góp phần đạt được mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đặt ra cho năm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục bảo đảm đội ngũ cán bộ sẵn sàng ứng trực xử lý các tình huống bất ngờ; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm ATGT, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm trên các tuyến giao thông…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực; khẳng định sẽ tổ chức chỉ đạo triển khai trong lực lượng Công an nói chung, CSGT nói riêng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, để người dân vui xuân đón Tết an toàn.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2022, lực lượng CSGT tập trung triển khai hiện đại hoá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, trong đó có việc kết nối dữ liệu của CSGT với cơ dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, để nhận diện các loại đối tượng có liên quan đến ANTT, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.