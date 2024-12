Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Festival Hoa Đà Lạt tôn vinh những giá trị về hoa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X tiếp tục khẳng định, tôn vinh những giá trị về hoa và nghề trồng hoa; tạo cơ hội để ngành hoa Đà Lạt gắn kết, lan tỏa, phát triển cùng ngành du lịch, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 đã diễn ra Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào tối ngày 5/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến dự. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024 tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố Festival hoa của Việt Nam, là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO… Các đại biểu trung ương và địa phương tại Lễ khai mạc. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Lâm Đồng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh hữu tình, không khí mát mẻ quanh năm, chính điều đó đã tạo nên con người có tính cách "thân thiện - hiền hòa - nghĩa tình"... Tự hào là địa phương có 3 di sản thế giới được UNESCO vinh danh: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản tư liệu thế giới "Mộc bản Triều Nguyễn", Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, cùng 37 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh và 17 loại hình văn hóa phi vật thể của cộng đồng 47 dân tộc anh em cùng sinh sống đã dệt nên một bức tranh văn hóa, nhân văn đầy hấp dẫn. Đồng thời, Lâm Đồng là địa phương đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nổi bật là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có thế mạnh của địa phương như: rau, hoa, trà, cà phê và lụa tơ tằm… có giá trị thương hiệu cao, chất lượng tốt, được tiêu thụ nhiều trong nước và xuất khẩu. "Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt đã đạt được trong những năm qua", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10. Lễ hội lần này tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival hoa của Việt Nam, là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc "Nhóm 5 thành phố festival ấn tượng của châu Á". Đây không chỉ là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, mà còn là cơ hội gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa-du lịch độc đáo, riêng có của Đà Lạt, góp phần thiết thực đạt mục tiêu của tỉnh đón du khách thứ 10 triệu vào cuối năm nay, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế nông nghiệp đặc thù gắn với du lịch và bảo tồn di sản và thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khai thác có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; tiếp tục là hình mẫu tiêu biểu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững thông qua phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp hài hòa với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Dù thời tiết Đà Lạt lạnh nhưng đông đảo người dân và du khách đến theo dõi chương trình. Với cao điểm diễn ra từ ngày 5-31/12, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024 có 10 chương trình chính, gồm: Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 kết hợp bế mạc Festival; không gian hoa; hội thảo quốc tế "Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và văn hóa địa phương"; chương trình nghệ thuật: Bảo Lộc, thành phố hương trà-sắc tơ chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024; trưng bày giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Festival Hoa Đà Lạt năm 2024; phố rượu vang-trà-cà phê và đặc sản Đà Lạt-Lâm Đồng; phiên chợ rau-hoa Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành; giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt-Chuncheon (Hàn Quốc); carnaval đường phố hoa và di sản điễu hành xe hoa, thời trang hoa, nghệ thuật đường phố). Trong khuôn khổ lễ hội còn có các chương trình hưởng ứng được các đơn vị địa phương tổ chức, như: Lễ hội âm nhạc "Dalat fun color", lễ hội "Bảo Lâm - huyền thoại và hội tụ", giải chạy Lâm Đồng trail 2024, mùa hội cỏ hồng Lang Biang, chương trình "Di Linh - bản sắc và hội nhập", hội thi "Xanh-sạch-đẹp" lần thứ 19, chương trình âm nhạc "5AM concert in Da Lat", giải chạy chinh phục thử thách Prenn lần thứ 2 "Prenn trail challenge 2024", triển lãm "Rực rỡ màu hoa Đà Lạt" chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-năm 2024, liên hoan các ban nhạc "Giai điệu bazan", tour du lịch, trải nghiệm "Đà Lạt - muôn màu sắc hoa". Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 kéo dài đến hết ngày 31/12, hứa hẹn với nhiều nội dung, chương trình đặc sắc để du khách và người dân địa phương có nhiều thời gian trải nghiệm, thưởng lãm.