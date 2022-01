Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án sân bay quan trọng nhất Tây Bắc

Cảng Hàng không Điện Biên là một trong những sân bay chính của lực lượng phòng không - không quân tại khu vực chiến trường phía Tây Bắc, là nơi duy nhất có sân bay trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của nước ta. Vị trí chiến lược đặc biệt này là cầu nối giữ vị trí xung yếu, then chốt; là mắt lưới rất quan trọng đối với công tác phòng thủ, bảo vệ khu vực Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung.

Hiện nay, do địa thế khu vực lòng chảo và điều kiện thời tiết vùng núi nhiều mây hiện chỉ đáp ứng khai thác được các tàu bay nhỏ như ATR-72, Embraer -190 và tương đương. Do đó, việc đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên để khai thác các loại tàu bay A320/A321 và tương đương với hệ thống trang thiết bị, phương thức tiếp cận hạ cánh mới có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố tiềm lực và sức mạnh quốc phòng - an ninh trong xu thế mới, đảm bảo yêu cầu bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Về mặt hàng không dân dụng, Cảng hàng không Điện Biên có vai trò động lực phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng. Việc đảm bảo khai thác hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Điện Biên phá vỡ thế độc đạo, đảm bảo kết nối Điện Biên với các vùng kinh tế của đất nước. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, đối với sự phát triển kinh tế vùng sâu vùng xa miền núi và hải đảo.

Hiện Cảng hàng không Điện Biên với kết cấu hạ tầng chính gồm: 01 đường cất hạ cánh kích thước 1.830m x 30m được đưa vào sử dụng từ năm 1994; hệ thống trang thiết bị giản đơn; sân đỗ tàu bay có 3 vị trí đỗ; nhà ga hành khách đươc xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 hành khách/năm. Do hạn chế về tĩnh không hai đầu đường cất hạ cánh (vướng núi), nên chỉ đảm bảo khai thác tàu bay ATR72 và tương đương vào ban ngày (trong điều kiện thời tiết cho phép).