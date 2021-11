Phó Thủ tướng: Phải tạo ra môi trường cổ vũ cái mới

Your browser does not support the audio element.

Ngày 24/11, phát biểu kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, đây là hội nghị không chỉ người làm công tác quản lý về văn hóa, văn nghệ sĩ mà đông đảo người dân đều trông đợi.

Hội nghị này để nhìn nhận lại vai trò của văn hóa, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những gì đạt được cũng như bất cập, thiếu sót, để thống nhất nhận thức, quan điểm hành động để chấn hưng văn hóa như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc (Ảnh: Quốc Chính).

Phó Thủ tướng mong muốn tất cả mọi người không chỉ làm công tác văn hóa mà toàn xã hội, toàn dân, tất cả người dân Việt Nam, dù làm gì, ở đâu, tín ngưỡng tôn giáo nào đều truyền cảm hứng, trách nhiệm, niềm tin, để cho văn hóa nước nhà rực rỡ, đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.