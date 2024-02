Phó Thủ tướng: 'Nếu không tiếp tục cải cách, chúng ta sẽ thất bại'

Phó Thủ tướng cũng quán triệt tinh thần nhiệm vụ của bộ, ngành nào, bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, ông yêu cầu báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Theo báo cáo, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỷ lệ 89,3%.

Hội đồng tư vấn cũng được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả. Năm 2023, Hội đồng tư vấn đã tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Đến nay, hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561 thủ tục hành chính đã được cắt giảm và đơn giản hóa; 156/699 thủ tục hành chính được phân cấp giải quyết.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1682 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch.

Hội đồng có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Hội đồng có 4 ban công tác, gồm: Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Ban II) do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính C, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) do Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin làm Trưởng ban.