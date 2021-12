Phó Thủ tướng: Không cho phép chậm trễ tiến độ sân bay Long Thành!

Your browser does not support the audio element.

Sáng 28/12, tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra thực địa dự án Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành. Cuộc kiểm tra diễn ra sau 20 ngày kể từ khi Phó Thủ tướng có cuộc giao ban trực tuyến với tỉnh Đồng Nai về tiến độ dự án (ngày 9/12).

Tình hình dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam tổng diện tích 1.479,53 ha/2.532 ha, đạt 58,43%. Dự kiến phần diện tích khoảng 1.000 ha còn lại UBND tỉnh sẽ hoàn thành giao trong quý I/2022.

Về công tác giải ngân vốn cho dự án, dự kiến đến hết năm 2021, Đồng Nai sẽ giải ngân được 18.122 tỷ đồng, đạt hơn 79% tổng vốn đã bố trí.