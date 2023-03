Phó Thủ tướng: "Định giá đất không chính xác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy"

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi mở nhiều vấn đề cần góp ý trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh: T.Trung).

Đề cập đến các hình thức thu hồi đất đai hiện nay (gồm doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân sau đó Nhà nước thực hiện thu hồi hoặc Nhà nước thực hiện thu hồi và giao đất sạch cho doanh nghiệp), Phó Thủ tướng cho biết dự thảo luật dự kiến mở rộng thêm một số khái niệm như Nhà nước thu hồi đất để tạo quỹ đất phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường…Phó thủ tướng chỉ ra nghịch lý "hai chính sách và hai giá", nếu doanh nghiệp tự thỏa thuận thì giá đền bù rất cao do doanh nghiệp thu lợi nhuận cao. Song việc này chỉ áp dụng với những dự án quy mô nhỏ. Còn dự án quy mô lớn do Nhà nước thực hiện thu hồi có giá đền bù thấp hơn do phải bảo đảm công bằng, hài hòa các mục tiêu.

"Trên thực tế chưa có doanh nghiệp tự thỏa thuận được giá đền bù thu hồi đất đối với dự án quy mô lớn. Trong tất cả dự án, Nhà nước đều thực hiện thu hồi, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng, tuy nhiên, việc tính toán, điều hòa giá trị gia tăng từ đất đai còn rất khó khăn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề cần nhiều đóng góp từ chuyên gia.

Ông đồng thời nhấn mạnh Nhà nước với tư cách là cơ quan quản lý và chịu trách nhiệm trước người dân, phải định giá, quyết định việc chuyển dịch đất đai, định hướng để trong quá trình chuyển dịch thì doanh nghiệp phát triển dự án và những người dân bị thu hồi đất đều có lợi.