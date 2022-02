Phó Thủ tướng chỉ rõ tình trạng cò mồi, taxi dù gây ách tắc sân bay

Đáng chú ý trong năm 2021 là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép khai thác chuyến bay thẳng thường lệ đến nước này, đánh dấu mốc lịch sử trong ngành hàng không dân dụng việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực của Vietnam Airlines khi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về an ninh an toàn của Mỹ và thế giới.

Về an ninh hàng không (ANHK), nhìn chung các vụ việc vi phạm ANHK đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để phát sinh thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng an toàn hàng không. Theo thống kê, năm 2021, tại các cảng hàng không, sân bay đã xảy ra 414 vụ vi phạm ANHK, giảm 181 vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ảnh: VGP).

Đại diện các Bộ, ngành và địa phương báo cáo cụ thể về tình hình bảo đảm an toàn, ANHK tại các cảng hàng không trên cả nước, đồng thời kiến nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa những hành vi có nguy cơ uy hiếp an toàn, ANHK như thả diều, bóng bay, sử dụng phương tiện bay không người lái, sử dụng giấy tờ giả khi đi máy bay…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ủy ban và các lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố có cảng hàng không. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong năm 2021, đặc biệt không để xảy ra sự cố an ninh, an toàn hàng không nghiêm trọng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.