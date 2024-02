Phó Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ 6 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Còn giai đoạn 2021-2025, đầu tư đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) - Cam Lộ (Quảng Trị) gồm 5 dự án thành phần do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, đầu tư theo hình thức đầu tư công có tổng chiều dài 259km, tổng mức đầu tư hơn 49.207 tỷ đồng, triển khai thi công từ ngày 1/1/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng đã có những tiến bộ, chuyển biến tích cực trong triển khai các dự án nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự trách nhiệm, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động tham gia các dự án.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các chủ thể liên quan, đặc biệt là của cấp ủy, chính quyền 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và sự ủng hộ của người dân 3 tỉnh để việc giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả cụ thể.

Các dự án trong quá trình triển khai có nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đến nay đã lấy lại được tiến độ, đang tăng tốc, khối lượng công việc đã làm được là rất lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình chiều 17/2 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các dự án cao tốc và đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết", bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật các dự án, bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các địa phương chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn nơi triển khai dự án.

Riêng với đường dây 500 kV mạch 3, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động nhân lực, vật liệu tại chỗ trong quá trình thi công. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao sớm trình Thủ tướng điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng cho các địa phương.

Liên quan tới các dự án cao tốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, ủng hộ đề xuất của các địa phương liên quan với việc xây dựng thêm các nút giao.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền cập nhật, bổ sung quy hoạch; tính toán nguồn lực, cơ chế vốn để triển khai xây dựng các nút giao bảo đảm hiệu quả.