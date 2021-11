Phó Thủ tướng: 5 nội dung trọng tâm trong phòng chống dịch ở Đồng Tháp

Your browser does not support the audio element.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, khó khăn hiện nay là số lượng ca mắc tăng nhanh trong cộng đồng gây quá tải cho các tầng điều trị, đặc biệt là tầng 3, tầng 2.

Ngành y tế đã quá tải do thời gian chống dịch kéo dài quá lâu, chiến dịch tiêm vaccine được thực hiện trong thời gian ngắn nên việc cập nhật thông tin đối tượng lên nền tảng tiêm chủng còn khó khăn do thiếu nhân lực.