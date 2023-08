Phó Thống đốc nhắc các chủ tịch ngân hàng 'đừng để DN phải lên tivi mà vay'

Việc mở rộng tăng trưởng tín dụng là yêu cầu bức thiết, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống. Đây được xem là bài toán giữa hai dòng nước ngược chiều nhau và ngân hàng phải tìm điểm cân bằng chung.

Ngân hàng không thể vì an toàn hệ thống mà không cho vay. Ngược lại, việc đẩy tín dụng lên đến 15-16% nhưng không quan tâm đến chất lượng tín dụng lại liên quan đến an toàn tài chính quốc gia.

“Về việc này chúng ta đã có quá nhiều bài học, có những bài học đau đớn như SCB, hay 3 ngân hàng mua bắt buộc (OceanBank, CBBank, GPBank) dù được cơ cấu lại nhưng đến nay vẫn đang trong giai đoạn ban đầu. Cho nên an toàn hệ thống còn mang tính chất an toàn, an ninh hệ thống tài chính quốc gia”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng tín dụng chỉ là một trong những nhiệm vụ vô cùng khó khăn ngành ngân hàng phải giải quyết. Bởi vậy, ông Đào Minh Tú cho rằng chưa bao giờ điều hành chính sách tiền tệ lại khó khăn như giai đoạn hiện nay.

Doanh nghiệp đang rất khó khăn, nhưng đứng ở góc độ điều hành vĩ mô, ngân hàng có nhiệm vụ điều tiết tiền tệ, làm sao đảm bảo mục tiêu lớn nhất là kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, nhưng đồng thời phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.