Phở Thìn và những vụ tranh chấp thương hiệu ở Việt Nam

Ngoài những lùm xùm liên quan thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, một vấn đề khác được quan tâm là việc thương hiệu Phở Thìn Lò Đúc chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ do văn bằng nhãn hiệu này đã được cấp cho một quán phở trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), được biết đến với tên Phở Thìn Bờ Hồ.

Trung Nguyên là một trường hợp điển hình cho câu chuyện bị mất thương hiệu bởi quên đăng ký. Năm 2000, thương hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ đã bị Công ty Rice Field đăng ký bảo hộ tại Tổ chức Bảo hộ trí tuệ thế giới.

Thương hiệu cà phê của Trung Nguyên.

Phải mất 2 năm đàm phán và thương lượng, Trung Nguyên mới lấy lại được thương hiệu và Rice Field nhận làm đại lý phân phối tại Mỹ.

Trung Nguyên mất rất nhiều tiền vì vụ kiện tụn này, ngay sau đó công ty này đã đi đăng ký thương hiệu tại 60 quốc gia khác trên thế giới.

Tranh chấp bảo hộ thương hiệu giữa Vinamilk và NutiFood

Thị trường cũng từng chứng kiến nhiều doanh nghiệp tranh chấp thượng, thậm chí là đưa ra toà. Đơn cử là câu chuyện giữa Vinamilk và Nutifood tranh chấp nhau thương hiệu Grow Plus – sản phẩm dành cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.

Vinamilk và NutiFood có sản phẩm trùng tên và có thiết kế, màu sắc gần giống nhau đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Năm 2015, Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood đã có văn bản gửi tới Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) sử dụng nhãn hiệu hàng hóa có khả năng gây nhầm lẫn. Hai sản phẩm gây nhầm lẫn là Dielac Grow Plus của Vinamilk và Grow Plus của NutiFood, trong đó Nutifood đã lưu hành sản phẩm tên Grow Plus từ năm 2012.