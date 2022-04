Phó TBT bị tố cưỡng hiếp: Hội nhà văn trả lời Dạ Thảo Phương

Ảnh minh hoạ

Ngày 11/4, phóng viên hỏi kết quả giải quyết đơn tố cáo của chị Dạ Thảo Phương gửi đến Hội nhà văn Việt Nam tố cáo PTBT Báo Văn nghệ Lương Ngọc An cưỡng hiếp chị hơn 20 năm trước tới Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, qua tin nhắn, ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết “Hội nhà văn đã có thư trả lời chị Dạ Thảo Phương rồi”.

Phóng viên liên lạc với gia đình, chị Hàm Anh - chị gái Dạ Thảo Phương cho biết, “Phương nhận được email từ một người là Hoàng Tuyền Nguyễn đính kèm theo thư gửi không có dấu hiệu nhận biết là thư của BCH Hội nhà văn Việt Nam”.

Thư do gia đình chị Dạ Thảo Phương cung cấp như sau:



Thư của BCH Hội nhà văn Việt Nam gửi bà Dạ Thảo Phương (Phan Thị Thanh Thuý).



Hà Nội, ngày 10/4/2022



Kính gửi bà Dạ Thảo Phương (Phan Thị Thanh Thuý)



Ngày 6/4/2022, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được thư ngỏ của bà gửi đến qua email. Nội dung thư “tố cáo hành vi cưỡng hiếp” của ông Lương Ngọc An, hiện đang là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Phó tổng Biên tập báo Văn nghệ.



Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung, tính chất của thư ngỏ của bà, cùng việc nghe báo cáo trực tiếp từ lãnh đạo Báo Văn nghệ và trao đổi với ông Lương Ngọc An về vụ việc liên quan trước đây đã xử lý theo hồ sơ, BCH Hội nhà văn Việt Nam xin trả lời như sau:



1. Vụ việc mà bà trình bày xảy ra từ năm 2000 và đã được Báo Văn nghệ giải quyết căn cứ theo những chứng cứ tại chỗ, trong phạm vị quyền hạn hành chính của cơ quan. Ở thời điểm đó, các đương sự (bà và ông Lương Ngọc An) đều không có đơn thư gửi các cơ quan hữu quan để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy vụ việc đã được giải quyết về mặt hành chính trong nội bộ Báo Văn nghệ.



2. Đến nay, sau 22 năm, bà gửi thư ngỏ tới đông đảo các thành phần, trong đó có BCH Hội nhà văn Việt Nam trình bày lại sự việc với mục đích “Sự thật này sẽ được lắng nghe và đáp lời bằng những hành động thiết thực…”. Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành lắng nghe, chia sẻ với bà. Tuy nhiên về phương diện pháp lý, Ban Chấp hành Hội nhà văn nhận thấy không có cơ sở thoả đáng cũng như thẩm quyền để xử lí hành chính lại vụ việc xảy ra năm 2000 tại Báo Văn nghệ. Để làm sáng tỏ vụ việc khi thời gian đã lùi xa 22 năm, bà nên gửi đơn, thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền pháp lý để được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật.



Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm cao nhất với các cơ quan pháp luật trong trường hợp được yêu cầu để bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của những người có liên quan.



Xin trân trọng.



BCH Hội nhà văn Việt Nam



Ngoài thư nhận qua email trên, chị Dạ Thảo Phương chưa nhận thêm được bất cứ phản hồi nào liên quan đến vụ việc.



Do thư không có người ký cũng không có dấu nên đến giờ gia đình chị Dạ Thảo Phương vẫn đang hồ nghi: Không biết đây có phải là phản hồi chính thức từ phía Hội Nhà văn hay không?.



Để xác thực thông tin, phóng viên gửi bức thư này cho Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thiều xác nhận đây chính là thư mà Hội đã gửi cho chị Dạ Thảo Phương.