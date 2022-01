Phố Tây Bùi Viện sôi động trong ngày đầu quán bar, vũ trường mở cửa trở lại

Ghi nhận tại một quán bia trên đường Bùi Viện tối qua, lượng khách ở đây chỉ được khoảng 20 - 30% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

"Không khí có phần nhộn nhịp hơn, chưa đông như trước nhưng cũng là điều đáng mừng. Hy vọng thời gian tới sẽ đông vui, tấp nập như trước", Chung chia sẻ.

Nhân viên các quán bar, vũ trường cho hay, thành phố cho hoạt động trở lại ngay ngày đầu tuần nên không khí có phần ít sôi động. Nhiều người mong rằng những ngày cuối tuần tiếp theo, giới trẻ sẽ đổ về nhiều, phố Tây Bùi Viện sẽ náo nhiệt hơn.

Hai em nhỏ ngồi trên chiếc xe đẩy tự chế theo mẹ ra phố Tây Bùi Viện bán vé số. Việc các quán bar, vũ trường hoạt động trở lại, lượng khách đổ về đông đúc mang đến cơ hội kiếm thêm thu nhập nhiều hơn cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài một số bar, vũ trường đã mở cửa thì còn không ít quán bar ở Bùi Viện vẫn cửa đóng then cài do không có nhân viên phục vụ hoặc một số quán trả mặt bằng không thể trụ lại do dịch Covid-19 kéo dài nhiều tháng qua.