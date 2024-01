Phố Sài thành có vị gì?

Bánh mì Sài Gòn rất đặc biệt với nhiều loại thức ăn kèm: các loại thịt nguội, thịt quay, thịt xíu mại, lạp xưởng, xúc xích, thịt gà, cá mòi, phô mai, trứng chiên, bì…, kết hợp các loại rau: dưa leo, ngò rí, đồ chua, kèm theo các loại nước xốt: xì dầu, nước mắm, xốt cà chua, tương ớt…, có thể chiều chuộng sở thích nhiều khẩu vị khác nhau.

Bánh mì Sài Gòn đã thu hút, quyến rũ vị giác của khách, thành một “mỹ vị nhân gian” có một không hai, để “tiếng lành đồn xa”, ai đến Việt Nam, đến Sài Gòn cũng muốn thử một lần. Bài viết “Những món ăn đường phố ngon nhất thế giới” (The world's best street food) đăng trên The Guardian tháng 12/2012 có viết: “Một bí mật ít được biết đến là bánh mì ngon nhất thế giới không được tìm thấy ở Rome, Copenhagen hay thậm chí thành phố New York, mà trên các đường phố của Việt Nam…”.

Năm 2013, bánh mì Sài Gòn được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Ngoài ra, món ăn này cũng là cái tên đứng đầu danh sách 12 món ăn đường phố do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler bầu chọn.

Năm 2014, Andrea Nguyen xuất bản cuốn sách “The Banh Mi Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches”, được National Public Radio (NPR) nêu danh là một trong những sách dạy nấu ăn tốt nhất trong năm. Sau đó, đầu bếp Robyn Eckhardt lừng danh đã “thực địa” và viết bài “Đi tìm bánh mì ngon nhất Sài Gòn (Finding Saigon’s best banh mi) trên trang mạng Eating Asia.

Bánh mì Sài Gòn còn được vinh danh, quảng bá bởi các chuyên gia ẩm thực như đầu bếp Anthony Bourdain, các hãng truyền thông quốc tế lớn như CNN, The Guardian, BBC, Business Insider, Le Monde, trang du lịch TripAdvisor, được lên chương trình du lịch và ẩm thực Mỹ “No Reservations”, tạp chí Big Seven Travel…

Bánh mì chảo hấp dẫn của Sài Gòn.