Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Cà Mau bị trộm gần 30 cây vàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ nhà riêng của Phó trưởng Phòng TN&MT huyện U Minh bị trộm gần 30 cây vàng.

Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cử người đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường vụ trộm. Đồng thời, phối hợp cùng Công an huyện U Minh xác minh điều tra vụ việc.