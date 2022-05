Phó phòng ngân hàng huyện lừa đảo gần 50 tỷ đồng

Từ năm 2013 đến khi bị bắt giữ, lợi dụng danh nghĩa và uy tín của bản thân, dưới hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa hẹn trả lãi suất cao, Phượng đã vay tiền của nhiều công dân trên địa bàn huyện Sơn Động. Phượng sử dụng số tiền vay được để tiếp tục cho người khác vay với lãi suất cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Thực tế, do đang nợ số tiền lớn, Phượng đã dùng tiền vay được của người này để trả tiền gốc và tiền lãi cho người khác cho đến khi hoàn toàn không còn khả năng chi trả. Bằng thủ đoạn trên, Phạm Thị Phượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 43 công dân với tổng số tiền khoảng 47 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an thì từ thời điểm năm 2013, khi đang là nhân viên của ngân hàng này tại chi nhánh thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động) Phượng đã bắt đầu việc vay lãi của một số cá nhân rồi cho người khác vay lại với lãi cao hơn để hưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, trong cùng năm, đang trong thế là “chủ nợ” Phượng trở thành “con nợ” khi 3 đối tác vay số tiền 5 tỷ của cô ta không còn khả năng chi trả.

Tại cơ quan Công an, Phượng khai nhận: Từ năm 2013-2020 lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng, cần tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách đối tượng đã vay tiền của nhiều người với lãi suất từ 1.500 đồng đến 2.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Tuy nhiên, đối tượng không sử dụng tiền vay để để đáo hạn như hứa hẹn mà dùng để trả nợ cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, tạm giam đối với Phạm Thị Phượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố bị can với tội danh trên.

Trong thời gian tới, để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các ngân hàng cần siết chặt hơn trong công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các nhân viên có dấu hiệu tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động vay đáo hạn ngân hàng để phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý. Đồng thời khuyến cáo quần chúng nhân dân hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không tham gia các hoạt động cho vay lãi suất cao để tránh gây thiệt hại về tài sản.

Theo Công an nhân dân