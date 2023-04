Phó hiệu trưởng ở Gia Lai tham gia đường dây cá độ bóng đá chục tỷ đồng

Như VTC News đưa tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của đối tượng Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú thôn Phú Hà, xã Ia Blứ, Chư Pưh) và Trương Viết Việt (33 tuổi, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), phát hiện các tài liệu, tang vật liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Lực lượng công an đã truy tìm, vận động các đối tượng đã lấy tài khoản từ đối tượng Bình và Việt để cá độ bóng đá, trong đó có Hồ Văn Huân (53 tuổi), Nguyễn Văn Quốc (33 tuổi, trú thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh), Võ Danh Thành (41 tuổi, trú thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh).