Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình tham ô 112 triệu đồng

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét tại chỗ ở, nơi làm việc đối với Đinh Văn Khoa (SN 1964, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình) về tội ‘‘Tham ô tài sản’’ quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.