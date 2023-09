Phó giám đốc quỹ đất và Trưởng phòng TN&MT ở Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn

Tối 24/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian triển khai các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm tra các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 5 địa phương Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An Hà Tĩnh, đã phát hiện nhiều vi phạm.

Cụ thể, các Tổ công tác của Cục CSGT phối hợp với công an 5 địa phương nêu trên trực tiếp kiểm tra, phát hiện 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, có 54 tài xế ô tô, 144 người điều khiển mô tô và 1 người đi xe máy điện vi phạm và 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.