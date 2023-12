Phó Giám đốc Công an TPHCM Mai Hoàng được thăng hàm thiếu tướng

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ và công bố Quyết định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Thiếu tướng Mai Hoàng (SN 1979), Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng với sỹ quan Công an Nhân dân.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2022, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an làm Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Mai Hoàng công tác tại Công an TPHCM với chức danh là Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Thiếu tướng Mai Hoàng quê Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I và sau đó là theo học tại Học viện An ninh và Học viện Cảnh sát.