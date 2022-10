Phó Giám đốc Công an tỉnh lên tiếng vụ CSGT bị tố đánh cháu bé 5 tuổi

Qua xác minh vụ việc theo tường trình của anh V., Công an Châu Thành cho biết, người dân xung quanh không thấy việc Cảnh sát giao thông chặn dừng xe của anh V.

Riêng chị Huỳnh Thảo S., người đăng thông tin trên facebook cá nhân, do đang chăm con tại bệnh viện nên công an chưa tiếp xúc. Công an huyện Châu Thành vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý vụ việc.

Về việc Tổ công tác chặn dừng phương tiện của anh V., Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, đêm 20/10, có một tổ công tác trên Quốc lộ I và đường dẫn cao tốc Trung Lương - TPHCM. Nhưng vào thời điểm trên, tổ công tác không chặn dừng phương tiện của anh V. Ban chỉ huy phòng CSGT cũng đã kiểm tra tổ công tác và khẳng định không có việc quơ đèn pin trúng mặt dân.