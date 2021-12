Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về vụ "bê bối" của cựu Bí thư Cô Tô

Your browser does not support the audio element.

Tại cuộc họp báo chiều 28/12 của Bộ Công an, một vấn đề được các cơ quan báo chí quan tâm, đó là kết quả điều tra vụ ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) bị tố hiếp dâm nữ nhân viên.

Về nội dung trên, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 20h ngày 10/11, chị L.M.H. đến trực ban Công an huyện Cô Tô trình báo về việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô có hành vi hiếp dâm chị tại khách sạn. Sau khi vụ việc đã được tiếp nhận, lãnh đạo Công an huyện Cô Tô đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiếp nhận và điều tra theo quy định. Đồng thời, Công an Quảng Ninh đã báo cáo sự việc này tới Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.