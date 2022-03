Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng giữ chức Phó Cục trưởng An ninh Chính trị nội bộ

Ngày 1/3, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký, từ ngày 1/3, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Đình Chung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.