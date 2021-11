Phó Giám đốc Cảng Phú Bài bị khởi tố điều tra về hành vi "tham ô tài sản"

Your browser does not support the audio element.

Sáng 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Tuấn Dương (sinh năm 1978, ngụ thành phố Huế) - Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (sau đây viết tắt là Cảng) - để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Long - Chánh Văn phòng Cảng, ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng và ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Cảng - về hành vi "Tham ô tài sản".