Phố đi bộ Hồ Con Rùa có thành hiện thực sau một năm gián đoạn vì Covid-19?

Trải qua hơn một năm kể từ khi ý tưởng "cải tạo, xây dựng khu vực xung quanh Hồ Con Rùa thành phố đi bộ" được quận 3 nêu ra, đề án này vẫn chưa trở thành hiện thực bởi nhiều yếu tố, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau khi đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, việc chỉnh trang diện mạo khu vực này dự kiến được quận 3 tái khởi động trong năm 2022.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 11/1, ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 3, thông tin, phố đi bộ Hồ Con Rùa là ý tưởng được quận 3 ấp ủ trong thời gian dài. Hiện tại, ý tưởng đó đã được cụ thể hóa bằng thiết kế, vấn đề còn lại là quận đang chờ UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho quận 3 xã hội hóa các hạng mục thuộc quản lý của địa phương này.

Hồ Con Rùa là một trong những địa điểm thu hút du khách của TPHCM (Ảnh: P.N.).

Tổ chức lại việc buôn bán quanh hồ