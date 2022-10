Phố đêm không ngủ ở Seoul: Thảm kịch trong đám đông 100.000 người

Trong khi nhiều người chưa hết bàng hoàng với thảm kịch ở Itaewon, câu hỏi đặt ra là liệu giới chức đã áp đặt đủ các biện pháp kiểm soát an toàn và quản lý đám đông hay chưa.

Theo bà, trong tình huống hoảng loạn, những con phố hẹp như nút thắt cổ chai "chắc chắn sẽ gây thương vong". Trong khi đó, người dân Seoul đã quen với đám đông nên không thể phát hiện sớm mối nguy cận kề này. "Người dân ở Seoul đã quen với việc sống trong những không gian chật chội, do đó, có thể họ chưa hoàn toàn cảnh giác với những con phố đông đúc", bà nói.

Juliette Kayyem, chuyên gia quản lý thảm họa và nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN, nhận định mật độ dân cư ở Seoul có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.

Do vụ tai nạn xảy ra vào lúc cao điểm người nên kết nối điện thoại và internet tạm thời bị gián đoạn. Tất cả nhân viên khẩn cấp có mặt tại Seoul vào thời điểm đó đã được gọi đến hiện trường, với khoảng 1.700 công nhân và hơn 140 xe cứu thương.

Ngoài ra, cùng lúc hơn 300 người cần hồi sức tim phổi và sơ cứu cũng khiến lực lượng cứu hộ bị quá tải. Nhân viên y tế thậm chí phải nhờ đến sự hỗ trợ của những người xung quanh không có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, thảm kịch xảy ra trong một lễ hội hóa trang khiến những phản ứng ban đầu trở nên hỗn loạn và dễ gây nhầm lẫn. Trong khi đó, các tuyến đường ở khu vực trung tâm tắc nghẽn do nhiều người bắt đầu trở về nhà.

Các nhân chứng mô tả, lực lượng an ninh dường như gặp khó khăn trong việc kiểm soát đám đông. "Tôi biết cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang làm việc chăm chỉ, nhưng họ đã thiếu sự chuẩn bị", Park Jung Hoon, một nhân chứng 21 tuổi, chia sẻ.

Có nhiều đồn đoán cho rằng năm nay sẽ có đám đông lớn tụ tập ở khu vực này, vì đây là lễ hội Halloween đầu tiên sau 3 năm tổ chức mà không có hạn chế phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang Min nói rằng thảm kịch này không thể được ngăn chặn bằng cách triển khai thêm cảnh sát. "Chúng tôi nhận thấy đây không phải là vấn đề có thể được giải quyết bằng cách triển khai trước cảnh sát hoặc nhân viên cứu hỏa", ông Lee cho biết. Theo ông, quy mô đám đông thực tế không khác mấy so với những năm trước khi Covid-19 bùng phát.

Giáo sư Lee Young Ju từ Khoa Phòng cháy và Thảm họa tại Đại học Seoul nhận định: "Các sự kiện cấp quận do chính quyền địa phương hoặc cơ quan tổ chức phải có kế hoạch và biện pháp an toàn nếu dự kiến có hơn 1.000 người tham gia. Tuy vậy, đây là sự kiện lớn cấp quận mà không có người tổ chức cụ thể, thiếu chức năng kiểm soát an toàn". Ông nhấn mạnh: "Đây là một thảm họa lẽ ra có thể kiểm soát hoặc ngăn chặn, nhưng điều này không được quan tâm, bởi ngay từ đầu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm".

Thảm kịch một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về mối nguy tiềm ẩn từ các sự kiện tập trung đông người thiếu kiểm soát. Điều này đặc biệt đáng lưu ý sau khi các thành phố dỡ bỏ hạn chế Covid-19, các sự kiện quy mô lớn bắt đầu được khôi phục. Một số nhà phân tích cho rằng, sau hơn 2 năm bị hạn chế bởi đại dịch, người dân có thể lơ là cảnh giác với những hoạt động tập trung đông người.

Martyn Amos, giáo sư tại Đại học Northumbria ở Anh chuyên nghiên cứu về đám đông, nhấn mạnh những sự kiện lớn cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được kiểm soát bởi những người có năng lực quản lý. Các yếu tố liên quan đến không gian, thời gian và sự kiện phải được xem xét trong quá trình lập kế hoạch.

Về kỹ năng bảo vệ bản thân trong trường hợp chen lấn, xô đẩy, các chuyên gia cho rằng, yếu tố bình tĩnh, tránh hoảng loạn có vai trò quan trọng hàng đầu. Chuyên gia người Mỹ Paul Wertheimer chia sẻ, trong tình huống đó, mọi người cần dành thời gian để nhớ lại các lối ra đã nhìn thấy khi đi vào, tiết kiệm năng lượng bằng cách tránh la hét hay chống lại đám đông. Ông cũng chỉ ra cách thoát hiểm khỏi đám đông bằng kỹ thuật di chuyển theo nhịp sóng.

"Nếu bạn bị đẩy về phía trước như một cơn sóng, sẽ có một khoảng lặng, đó là lúc bạn có thể di chuyển, bước theo đường chéo vào khoảng trống giữa người với người. Bước vài bước sau mỗi đợt sóng, cứ như vậy cho đến khi bạn có thể thoát ra ngoài", ông Wertheimer nói.

