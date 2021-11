Your browser does not support the audio element.

Mưa lớn những ngày qua kèm thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng trũng thấp tại TP Hội An, thị xã Điện Bàn… thuộc hạ du sông Thu Bồn ngập sâu. Trong ảnh là đoạn trước chợ cá Thanh Hà - TP Hội An ngập nước, người dân lội nước đi làm, tiểu thương đưa hàng hóa lên đường lộ bán.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An, đến thời điểm hiện tại, mực nước trên sông Thu Bồn (chảy qua phố cổ Hội An) đạt trên mức báo động II là 7 cm. Từ đêm qua đến sáng 30/11, nước đã bắt đầu bủa vây nhiều tuyến đường tại phố cổ, đặc biệt ngập sâu nhất là đường Bạch Đằng nằm ven sông Hoài (1-1,5 m).