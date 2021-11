Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất cao

Tiến hành xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan. Yêu cầu thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp học; tăng cường hoạt động tuyên truyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cán bộ, giáo viên và học sinh tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh.

Từ ngày 1/11/2021, Hà Giang đã cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX và GDDN trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến ngày 13/11/2021 để phòng, chống dịch.

Ngành GD-ĐT được giao trách nhiệm cùng với ngành y tế tăng cường phòng, chống dịch bệnh ở các đơn vị trường học, đặc biệt ở các trường học nội trú, bán trú. Với đặc thù người học sinh hoạt, ăn, ở, học tập tập trung nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhanh, dễ lây lan dịch bệnh.

Thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện đầy đủ các kế hoạch, phương án phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hà Giang thêm 70 ca mắc cộng đồng, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19 SKĐS - Sở Y tế Hà Giang cho biết, trong ngày 2/11 tỉnh này đã ghi nhận 70 ca mắc cộng đồng, nâng tổng số ca mắc cộng đồng từ 25/10 đến nay là 387 ca.

