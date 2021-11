Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Hy Lạp Panagiotis Pikrammenos nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế tham vấn hiện có; nhất trí tăng cường sự phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực (Liên Hợp Quốc, EU- ASEAN...); hợp tác trao đổi cán bộ nghiên cứu và đào tạo. Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chính phủ Hy Lạp tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp hội nhập với xã hội sở tại, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hy Lạp cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Trong cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpas, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuânnhấn mạnh Việt Nam luôn cam kết là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực; đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hy Lạp và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy LạpDimitrios Koutsoumpas đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng Cộng sản, giữa Quốc hội hai nước, cũng như giữa Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Hy Lạp.

Hai bên nhất trí duy trì đều đặn các cơ chế tham vấn song phương, hợp tác giữa hai Đảng và hai nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân nhằm đưa quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa hai nước lên tầm cao mới.