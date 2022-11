Phó Chủ tịch Miss Grand khen Thùy Tiên 'như viên kim cương'

Bà bày tỏ việc lựa chọn Thùy Tiên đăng quang mùa giải 2021 là hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ cống hiến rất nhiều cho tổ chức Miss Grand International, chân dài 9X còn chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc, tỏa sáng "như viên kim cương".

Thậm chí, bà Teresa còn cho rằng sự cố gắng của người đẹp Việt vượt ngoài sức tưởng tượng của bà. Trước tâm sự của bà Phó Chủ tịch, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 chỉ biết khóc vì hạnh phúc.



Thùy Tiên bật khóc trước những chia sẻ của bà Phó Chủ tịch Miss Grand International.