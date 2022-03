Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

Trước đó, cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Lưu Vũ Lâm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Tháng 1/2022, Công an khởi tố ông Hà Duyên Lục - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định).