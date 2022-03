Phó Chủ tịch Hà Nội: Một số trường giải thể, giáo viên chuyển nghề do COVID-19

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với đoàn công tác của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng 8/3, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã cho học sinh một số cấp học trở lại trường. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp khiến học sinh một số khối lớp thuộc 30 quận, huyện, thị xã đã chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Riêng cấp mầm non, do tác động của dịch COVID-19 nên một số cơ sở giáo dục giải thể hoặc nguy cơ giải thể, giáo viên, nhân viên bỏ nghề, chuyển nghề do thu nhập quá thấp dẫn đến nguy cơ thiếu giáo viên, nhân viên sau khi trẻ được đi học trở lại.