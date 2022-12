Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền trước giờ G

Mặc dù tuyến phố Nguyễn Thượng Hiền được quy hoạch làm phố ẩm thực nhưng người dân nơi đây vẫn băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh.

Điều bất tiện trước đây là không có chỗ cho thực khách ngồi lại tuy nhiên việc quy hoạch phố ẩm thực khiến việc kinh doanh ở đây cũng sẽ có nhiều thay đổi, ông Tư Công nhận định

Hiện nay các hàng quán chủ yếu bán đem đi hoặc shipper giao hàng

Cảnh shipper đậu chờ hai bên đường thường thấy ở đây

Người dân cũng tạt qua mua vội vài món ưa thích rồi đi ngay

Ông Hữu Nhơn, Bảo vệ tổ dân phố tại Quận3 giữ nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tránh ùn tắc kẹt xe tại đầu đường Nguyễn Thượng Hiền cho biết, hiện nay người dân đến Phố ẩm thực có thể gửi xe ở sát bên Công an Quận 3, đường Cách Mạng Tháng Tám, xong đi bộ khoảng 300m vòng ra Nguyễn Thượng Hiền; nếu đi từ phía đầu Nguyễn Đình Chiểu thì gửi xe tại chợ Vườn Chuối.

Chú Nguyễn Hữu Nhơn, Bảo vệ TDP tại Quận 3 giữ nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tránh ùn tắc kẹt xe tại đầu đường Nguyễn Thượng Hiền

Ông Nhơn cho biết, những ngày nay khu phố rất hào hứng và bận rộn. Ông và các hộ dân cùng địa phương đã tham gia các buổi tập huấn an toàn thực phẩm, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông v.v..