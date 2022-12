Phim Việt Nam 'Đêm tối rực rỡ' dự giải Quả Cầu Vàng danh giá

Cùng tham dự hạng mục với "Đêm tối rực rỡ" (tựa Anh: The brilliant darkness!) năm nay còn có nhiều đại diện đáng chú ý khác như "Quyết tâm chia tay" (Decision to leave, Hàn Quốc), "All quite on the Western front" (tạm dịch: Phía Tây không có gì lạ, Đức), "The burning sea" (tạm dịch: Biển cháy, Na Uy)...

5 tác phẩm được chọn tranh giải chính thức sẽ được công bố vào ngày 12/12. Tác phẩm thắng cuộc sẽ được xướng tên tại lễ trao giải, diễn ra ngày 11/1/2023./.

Minh Anh (Vietnam+)