Phim Việt mùa Tết thu hơn 400 tỷ đồng, nhưng tại sao khán giả vẫn chê bai?

Với thống kê nêu trên, tổng doanh thu phim Việt đạt được trong mùa Tết 2023 là hơn 400 tỷ đồng. Con số này chưa hề có dấu hiệu dừng lại dù các phim đã bước sang tuần thứ 2 trụ rạp. Đây là tín hiệu tốt, chứng minh cho điện ảnh nước nhà đang có dấu hiệu hồi sức trở lại sau thời gian dài thua lỗ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phim Việt được các nhà phát hành ưu ái, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đến gần với khán giả.

Năm nay, các phim Việt chiếu Tết không phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ tác phẩm ngoại. Ra rạp cùng phim nội địa là những dự án hoạt hình như Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến từ London hay Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng. Cả 2 đều có nội dung đậm tính giải trí, phù hợp với đối tượng thiếu nhi, nhưng không phải là lựa chọn tốt để cả gia đình cùng xem mùa Tết. Suất chiếu các phim này lại rất ít và thưa thớt, chủ yếu ở những khung giờ không đẹp.

Ngay cả bom tấn Avatar: The Way of Water của James Cameron dù chưa hạ nhiệt trên thế giới, vẫn bị cắt giảm suất chiếu để nhường chỗ cho phim nội địa. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng họ bị ép xem phim Việt vì không còn lựa chọn nào khác khi ra rạp. Một số khán giả muốn xem lại Avatar 2 nhưng không tìm ra được rạp chiếu. Do đó, họ buộc phải chấp nhận mua vé xem phim Việt hoặc ra về.