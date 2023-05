Phim Việt giờ vàng VTV: Từ bom tấn thành "bom xịt"

"Vì sao cây táo mãi không nở hoa?" là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vào thời điểm phim lên sóng.

Nhắc đến những "bom tấn" phim truyền hình Việt, Hương vị tình thân được chuyển thể từ kịch bản gốc My only one là bộ phim không thể bỏ qua. Từng liên tục đạt tỷ suất người xem cao ngất ngưởng, mỗi tập phim đều được khán giả liên tục săn đón nhưng càng về cuối, phim càng bị khán giả "kêu trời" vì những tình huống" dông dài. Mặc dù đạt giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng nhất tại VTV Awards 2021 nhưng tác phẩm lại vắng mặt trong top 10 phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất năm.

"Dưới bóng cây hạnh phúc" khiến khán giả xem phim cảm thấy ức chế vì quá nhiều bi kịch (Ảnh: VTV).

Mới đây nhất, phim Việt giờ vàng Dưới bóng cây hạnh phúc cũng khiến khán giả ức chế vì "drama chồng drama" xoay quanh cuộc sống làm dâu đầy bất hạnh của Son (Kim Oanh đóng).

Khán giả cho rằng, những chi tiết và tình huống xảy ra trong gia đình chồng của Son: từ bố chồng, chồng, em chồng và em dâu được xây dựng thái quá, phi thực tế và cố tạo "drama" không cần thiết. Sau bộ phim, Son cũng được mệnh danh là "cô dâu khổ nhất màn ảnh Việt".

Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng của bộ phim khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những ý kiến khẳng định sẽ bỏ theo dõi phim vì "càng xem càng ức chế" hay "xem phim mà chỉ thấy tiêu cực"…

Phim Việt lấy lại sức hút nhờ "chữa lành" không cần "drama"?

Tại thị trường phim truyền hình Hàn Quốc, không khó để nhận ra rằng những bộ phim thành công năm 2022 hầu hết đều có chủ đề nhẹ nhàng, ít "drama" và đặc biệt là giúp khán giả "chữa lành" tâm hồn.

Khán giả cũng đã biết đến những phim chữa lành (healing movies) nổi tiếng như Reply 1997, Relpy 1994, Reply 1988, Hometown Chachacha… Không có nhân vật phản diện, không có tình huống gây xung đột nhưng những tác phẩm này vẫn được công chúng đón nhận nhờ khả năng xoa dịu tâm hồn hiệu quả.