Phim về Người Nhện củng cố vị trí số một tại các phòng vé Bắc Mỹ

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua: 1. ''Spider-Man: No way home'' - 52,7 triệu USD

2. ''Sing 2'' - 19,6 triệu USD

3. ''The King's Man'' - 4,5 triệu USD

4. ''American Underdog'' - 4,1 triệu USD

5. ''The Matrix: Resurrections'' - 3,8 triệu USD

6. ''West Side Story'' - 2,1 triệu USD

7. ''Ghostbusters: Afterlife'' - 1,4 triệu USD

8. ''Licorice Pizza'' - 1,25 triệu USD

9. ''A Journal for Jordan'' - 1,2 triệu USD

10. ''Encanto'' - 1,1 triệu USD./.