Phim về nạn tảo hôn ở Việt Nam bất ngờ lọt Top 15 Oscar năm 2023

Bất ngờ nhất khi bộ phim tài liệu "Children of the Mist" (Những đứa trẻ trong sương) của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào top 15 đề cử.

Trong danh sách đề cử Oscar rút gọn công bố sáng 22.12, phim tranh giải cùng các tác phẩm như "All That Breathes" (Anh), "All the Beauty and the Bloodshed" (Mỹ), "Bad Axe" (Mỹ), "Descendant" (Mỹ), "Fire of Love" (Mỹ - Canada), "Hallelujah: Leonard Cohen", "a Journey, a Song" (Mỹ - Canada), "Hidden Letters" (Trung Quốc)...