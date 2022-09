Phim về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe bị chê lạm dụng cảnh sex

Blonde không phải là dự án đầu tiên làm về biểu tượng gợi cảm của Hollywood - Marilyn Monroe. Nhưng đây là bộ phim mới nhất, tái hiện một phần cuộc đời của huyền thoại điện ảnh Hollywood.

Khác với bộ phim tài liệu Love, Marilyn hay tác phẩm hư cấu My Week With Marilyn, Blonde là một câu chuyện được đạo diễn Andrew Dominik ấp ủ thực hiện từ năm 2011 đến nay. Bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates.

"Blonde" vừa ra mắt khán giả đã tạo nên nhiều tranh cãi (Ảnh: Variety).

Marilyn Monroe được xem là một huyền thoại điện ảnh của Hollywood và cũng là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong thập niên 1950. Bà tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm đình đám như Niagara (1953), Gentlemen Prefer Blondes (1953), The Seven Year Itch (1954), Bus Stop (1956), Some Like It Hot (1959)…

Bên cạnh những danh tiếng trong sự nghiệp điện ảnh, Marilyn Monroe cũng nổi tiếng với cuộc sống đời tư phức tạp và khá bất hạnh. Từ nhỏ, bà bị mẹ bỏ rơi và liên tục gặp tình duyên trắc trở. Ngôi sao nổi tiếng qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 36. Đến nay, sự ra đi của Marilyn vẫn là một ẩn số cùng những đồn đoán của truyền thông.

Câu chuyện về cuộc đời của Marilyn Monroe dường như luôn khiến công chúng tò mò và cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của các nhà làm phim. Blonde được kỳ vọng là một câu chuyện chân thực, sống động nhất về biểu tượng gợi cảm Hollywood.

"Blonde" là bộ phim tiểu sử tái hiện cuộc đời của biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe (Ảnh: Netflix).

Blonde ban đầu được lên kế hoạch quay vào năm 2011 với vai chính do nữ diễn viên người Australia - Naomi Watts đảm nhận. Nhưng đến năm 2014, vai diễn Marilyn Monroe đã được thay thế bởi nữ diễn viên Jessica Chastain. Tuy vậy, cuối cùng, bộ phim vẫn không thể sản xuất như dự tính. Tới năm 2019, nhà làm phim bất ngờ tuyên bố Jessica Chastain rời khỏi dự án Blonde và thế chỗ cô là nữ diễn viên trẻ đang lên người Cuba, Ana De Armas.