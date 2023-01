Phim truyền hình Việt hóa: Từ bom tấn đến bom xịt

Còn Sống chung với mẹ chồng được biên kịch Đặng Thiếu Ngân chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả Giả Hiểu, Trung Quốc. Đây được coi là hai tác phẩm Việt hóa thành công nhất bởi đã có nhiều sáng tạo so với bản gốc và lồng rất nhiều nét đời sống, văn hóa trong xã hội Việt Nam vào phim khiến khán giả xem thấy rất gần gũi. Khi về Việt Nam, Người phán xử đã được chỉnh sửa tới 60% so với bản gốc, cắt bớt những chi tiết quá bạo lực hoặc quá "nóng".

Còn những khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc được thay đổi hợp lý hơn trong Sống chung với mẹ chồng. Trong truyện, con gái của nhân vật Trang (bạn thân nữ chính) bị mẹ chồng bán đi để ép vợ chồng Trang đẻ con trai. Khi lên phim Việt, chi tiết này được chuyển thành bé bị kẻ xấu bắt cóc.

Đội ngũ biên kịch đã rất sáng tạo để có bản phim Việt hóa thành công trên nền sự gợi ý nội dung tốt từ các kịch bản nước ngoài. Một bộ phim khác gây bão màn ảnh năm 2018 là Về nhà đi con thực chất cũng là tác phẩm được làm lại từ phim Khi người đàn ông góa vợ bật khóc trước đó của đạo diễn Vũ Trường Khoa.

Tuy nhiên tác phẩm được biên kịch Thu Thủy viết lại và phát triển trên nền nội dung gốc là cuộc sống của ông bố đơn thân một mình nuôi 3 cô con gái trong một hoàn cảnh mới. Tác phẩm thành công và gây xúc động đặc biệt cũng do hiệu ứng diễn xuất từ các diễn viên nhưng phải thừa nhận Về nhà đi con là một tác phẩm remake thành công.

Hai bộ phim dài hơi gần đây là Hương vị tình thân và Thương ngày nắng về cũng được các biên kịch kỳ cựu của VFC Việt hóa kịch bản từ những bộ phim rất thành công của Hàn Quốc là Mother of Mine và My only one. Tuy vậy, cả Hương vị tình thân và Thương ngày nắng về đều được đặt trong bối cảnh Việt Nam với những câu chuyện tình phụ tử, mẫu tử nên khiến khán giả rung động. Tất nhiên không thể tránh được sự so sánh giữa bản làm lại và bản gốc nhưng có thể thấy nỗ lực của các nhà biên kịch đầu tư vào tác phẩm mà đôi khi trên nền chất liệu cũ quá thành công, mọi sự sáng tạo đều là thách thức.