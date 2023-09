Phim ‘The Creator’: Niềm cảm hứng từ Ngô Thanh Vân và Việt Nam

Hành trình tìm đến châu Á của The Creator

Đạo diễn Gareth Edwards - người từng thực hiện Rogue One: A Star Wars Story (2016) và Godzilla (2014) - coi tiểu thuyết The Hero with a Thousand Faces của Joseph Campbell và bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam Apocalypse Now của Francis Ford Coppola là nguồn cảm hứng xây dựng thế giới của The Creator.

Phim có bối cảnh chủ đạo là các nước Đông Nam Á

Để đưa tầm nhìn của Edwards lên màn ảnh, nhà sản xuất Jim Spencer đã tập hợp một đội ngũ gồm những tài năng xuất chúng, bao gồm các đạo diễn hình ảnh Greig Fraser (thắng giải Oscar với Dune, Part One) và Oren Soffer (Action Royale), thiết kế sản xuất James Clyne (Avatar và Star Wars: The Rise of Skywalker), dựng phim Hank Corwin (Tree of Life và JFK), Joe Walker (thắng giải Oscar cho Dune, Part One và dựng phim Blade Runner 2049) và Scott Morris (The Lost City of Z); nhà soạn nhạc Hans Zimmer (thắng giải Oscar cho Dune, Part One), thiết kế âm thanh Erik Aadahl (A Quiet Place Part II, Tree of Life) và Ethan Van Der Ryn (thắng Oscar cho King Kong và Lord of the Rings: The Two Towers), và Jay Cooper (giám sát hiệu ứng hình ảnh của Avatar và Star Wars: The Force Awakens).

Vịnh Hạ Long xuất hiện trong phim

Edwards nói: “Tuổi thơ tôi gắn liền với vô số bom tấn kinh điển ở rạp, nhiều bộ phim trong số đó khiến đứa bé năm nào choáng ngợp. Nên tôi luôn muốn đi khắp nơi và ghi lại trải nghiệm tương tự đó cho người khác. Và trong bộ phim này, chúng tôi thực sự đã chơi tới bến. Chúng tôi đã đến dãy Himalaya, Indonesia, Nhật Bản, Campuchia và Thái Lan và thực hiện những cảnh quay hoành tráng điên rồ này kết hợp với một hành trình giàu cảm xúc mà các nhân vật phải trải qua”.

Đoàn phim tạo dựng bối cảnh "điên rồ"

“Phim được quay bởi ống kính siêu rộng, bởi vì những phong cảnh và địa điểm này phù hợp với màn hình lớn nhất có thể. Đó là một cuộc hành trình giàu hình ảnh và là một cuộc hành trình sẽ không thể thực hiện được trên màn hình TV. Bạn phải đến rạp chiếu phim để xem tác phẩm này”, nhà làm phim 48 tuổi tiết lộ thêm.