Phim Tết: 'Nhà bà Nữ' có tiềm năng nhất, hết cơ hội cho 'Thanh Sói'?

"Phim có tiềm năng nhất có lẽ thuộc về 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành, trong khi đó phim 'Chị chị em em 2' của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và 'Siêu lừa gặp siêu lầy' của đạo diễn Võ Thanh Hòa sẽ cạnh tranh nhau ở vị trí thứ 2…"

Theo ông Việt, hiệu ứng truyền miệng vốn là một công cụ truyền thông tốt song cần phải có đủ nhiều để tạo nên sức ảnh hưởng thật sự.

"Hiệu ứng truyền miệng tích cực là quá tốt, nhưng khi không đủ nhiều thì không tác động đến những khán giả ra rạp," ông Việt nhận xét. Bên cạnh đó, ông đánh giá cao sức ảnh hưởng ngày càng lớn của những tiếng nói trung lập hơn là những bài khen, chê cảm tính trên mạng xã hội.

Còn cơ hội nào cho Thanh Sói?

Ra mắt chỉ 1 tuần sau "Avatar: Dòng chảy của nước" (Avatar: The way of water hay Avatar 2), "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm" và "Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái" của Việt Nam gần như bị đè bẹp tại phòng chiếu.

Trong khi "Đảo độc đắc" gặp nhiều vấn đề về không chỉ kịch bản mà còn về mặt kỹ xảo, hình ảnh, thì "Thanh Sói" làm tốt hơn và được lòng nhiều khán giả hơn. Vì vậy có những ý kiến của khán giả trên các diễn đàn phim kỳ vọng "Thanh Sói" có nhiều cơ hội hơn trong dịp Tết Nguyên Đán khi "ngôi vương" về doanh thu của "Avatar 2" dần bị lung lay.