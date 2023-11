Phim tài liệu quảng bá về cà phê Việt Nam trên sóng toàn cầu

Tối 24/11, bộ phim tài liệu "The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” được phát sóng trên kênh truyền hình Discovery tại Úc và New Zealand.

Bộ phim được xây dựng với góc nhìn đa chiều, thực tế và đầy tính khách quan bằng các thông số, dữ liệu, ý kiến phỏng vấn đa dạng từ các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, đến những người nông dân trồng cà phê, các kỹ sư nông nghiệp và thực phẩm, người tiêu dùng. Qua đó cho thấy tiềm năng và nội lực của ngành cà phê Việt Nam và khát vọng, nỗ lực vươn ra thế giới.