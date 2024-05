Phim tài liệu bóc trần vụ Nick Carter bị tố cưỡng bức phụ nữ, bạn gái cũ có phản ứng gây bất ngờ

Trong phim, nữ ca sĩ Kaya Jones - bạn gái cũ của Nick Carter đã có cuộc trò chuyện tiết lộ những tình tiết của vụ việc. Vào năm 2017, sau khi Melissa Schuman tố cáo Nick Carter, Kaya Jones đã tìm cách liên lạc với Melissa Schuman.

Lý do là bởi vào thời điểm xảy ra vụ việc năm 2003, Kaya Jones đang là bạn gái của em út Backstreet Boys: "Nick Carter là bạn trai khi tôi còn ở trong Pussycat Dolls, và tôi đã xem rất kỹ cáo buộc cho tiết trong vụ việc. Nó làm phiền lòng tôi. Việc tố cáo làm ảnh hưởng uy tín của Melissa Schuman nên tôi muốn xem cô ấy sẽ nói gì".

Kaya Jones đã liên hệ với Melissa Schuman qua Twitter và cho cô số điện thoại. Melissa Schuman sau đó đã gọi là cho Kaya Jones kể hết mọi việc: "Kaya rất tốt với tôi. Tôi nghĩ chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ liền. Tôi cần ai đó nói với tôi rằng cuộc đời tôi vẫn chưa kết thúc".